Космический корабль Spaceship будет совершать рейсы внутри Земли

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл рассказал о планах и успехах космического корабля Spaceship, на котором планируются полеты на Марс. Но помимо космических полетов, Илон Маск хочет задействовать этот корабль для полетов в пределах Земли.

Например, из Лондона в Гонконг можно будет добраться всего лишь за 34 минуты. Напомним, что сейчас такой рейс на самолете длится почти 12 часов. Шотвелл сообщил, что точных сумм они пока назвать не могут, но намекнул, что билет будет стоить дешевле, чем полет в бизнес-классе на обычном рейсе.

В SpaceX рассказали, что они планируют посадить Spaceship на Луне до 2022 года и сейчас строительство корабля идет полным ходом. Примерно в это же время начнутся полеты внутри нашей планеты.

Цена на билет будет чуть выше полета в экономклассе, но дешевле, чем в бизнес-классе самолета. Не обещаем комфортных условий, так как корабль в первую очередь рассчитан на космические полеты. Мы разместим в корабле 1000 пассажирских кресел с механизмами безопасности, как на американских горках. Туалетов и питания на корабле не будет, — рассказал Шотвелл.

Аналитики посчитали, что билет на такой рейс будет стоить в диапазоне от 1500 до 11 000 долларов.