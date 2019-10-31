«Мониторинговое агентство!»: депутат раскритиковал работу Минздрава

Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина») выступил с жесткой критикой в адрес Минздрава РФ. Ему не нравится, что ведомство, которое в последнее время регулярно жалуется на сокращение врачей в регионах, больше напоминает мониторинговое агентство, а не орган государственной власти.

Минздрав «обнаружил», что врачей стало меньше. Очень точно подмечено: обнаружил! Как будто это мониторинговое агентство, а не Министерство здравоохранения, которое должно управлять процессами. Ни за что не отвечают, только обнаруживают. И обналичивают, — написал Журавлев на своей странице в Facebook.

Ранее в Минздраве заявили, что в 54 регионах страны наблюдается серьезное сокращение количества врачей. Например, в Бурятии число медиков сократилось на 59%, в Новосибирской области — на 58%, в Томской области — на 18% и в Кемеровской области — на 17,3%.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает уменьшения численности врачей в некоторых регионах с переездом специалистов в соседние области, где им предлагают более высокую зарплату.