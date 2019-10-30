Жертвами ДТП в Подмосковье стали пять человек
- 30 октября 2019, 19:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате страшной аварии, произошедшей в Шаховском районе Московской области, погибли пять человек.
ДТП произошло на 159-м километре трассы М9 «Балтия».
Как сообщили ТАСС в ГИБДД, столкнулись грузовой Mercedes и Kia Ceed, после чего легковой автомобиль вынесло на обочину.
«Водитель легковушки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовиком», — сказал собеседник агентства.
В аварии погибли водитель и четыре пассажира Kia Ceed. По данным пресс-службы областного Минздрава, в ДТП также пострадал водитель грузовика, однако от госпитализации он отказался.
Из-за аварии возникли затруднения в движении транспорта на данном участке трассы.
Как стало известно РЕН ТВ, причиной ДТП мог стать гололед, из-за которого Kia Ceed вынесло на встречную полосу.
По предварительной информации, имеющейся у телеканала, среди погибших находился 15-летний подросток, а легковушкой управляла женщина.
Видео с места происшествия опубликовал ФАН.
На кадрах видно, что в результате столкновения машина превратилась в искореженный кусок металла.
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