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Жертвами ДТП в Подмосковье стали пять человек

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© Михаил Почуев/ТАСС

© Михаил Почуев/ТАСС

В результате страшной аварии, произошедшей в Шаховском районе Московской области, погибли пять человек.

ДТП произошло на 159-м километре трассы М9 «Балтия».

Как сообщили ТАСС в ГИБДД, столкнулись грузовой Mercedes и Kia Ceed, после чего легковой автомобиль вынесло на обочину.

«Водитель легковушки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовиком», — сказал собеседник агентства.

В аварии погибли водитель и четыре пассажира Kia Ceed. По данным пресс-службы областного Минздрава, в ДТП также пострадал водитель грузовика, однако от госпитализации он отказался.

Из-за аварии возникли затруднения в движении транспорта на данном участке трассы.

Как стало известно РЕН ТВ, причиной ДТП мог стать гололед, из-за которого Kia Ceed вынесло на встречную полосу.

По предварительной информации, имеющейся у телеканала, среди погибших находился 15-летний подросток, а легковушкой управляла женщина.

Видео с места происшествия опубликовал ФАН.

На кадрах видно, что в результате столкновения машина превратилась в искореженный кусок металла.

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