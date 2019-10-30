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Компания Максима Фадеева расторгла контракт со всеми артистами

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© youtube.com

© youtube.com

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил о том, что его компания MALFA разрывает контракт со всеми артистами.

В своем видеообращении Фадеев объяснил это решение желанием реструктуризировать свой лейбл и изменить его «внутренний посыл».

«Компания разрослась до невероятных объемов и размеров, которые было практически невозможно контролировать», — заявил он.

Фадеев уточнил, что с компанией сотрудничали более 30 артистов, отныне же MALFA будет каждый год работать с одним-двумя артистами.

Он подчеркнул, что это самое кардинальное изменение за все время существования компании.

Продюсер также отметил, что авторские права на весь контент безвозмездно получили все сотрудничавшие с лейблом исполнители за исключением двух артистов, с которыми ведутся судебные споры.

Ранее сообщалось, что Максим Фадеев сыграл самого себя в сериале «Толя Робот», чтобы таким образом рассказать, как устроена работа продюсера на самом деле.

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