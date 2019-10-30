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В Дубае появилось здание, полностью напечатанное на 3D-принтере

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Архитекторы Дубая представили здание, которое создано благодаря технологии 3D-печати. Интересно еще и то, что возводили его всего лишь 15 строителей.

Все строительные материалы были напечатаны с помощью технологии 3D-печати. Это двухэтажное здание стало пионером в эпохе новых и современных технологий для строительной индустрии города, — рассказали власти Дубая.

Согласно описанию, здание достигает в высоту 9,5 метров, а его общая площадь — около 640 квадратных метров.

Несмотря на необычный способ производства строительных материалов, здание может использоваться как для коммерческих, так и для жилых помещений.

Внешне вы вряд ли отличите его от обычных зданий: плавные и четкие линии, современный дизайн, привычные для человека формы и объемы.

ЗD-печать позволила сократить затраты на строительство. Так, вместо 30 строителей дом удалось возвести при помощи всего лишь 15 специалистов, а бюджет сократился с 680 тысяч долларов до 272 тысяч.

Еще высокотехнологичное здание порадовало экологов и борцов за чистоту планеты: в результате 3D-печати образовалось на 60% меньше мусора и отходов производства, чем при обычной технологии строительства.

Несмотря на то, что это здание не является первым объектом в ОАЭ, напечатанным на трехмерном принтере, оно стало самым масштабным успешным проектом.

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