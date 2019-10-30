В Росконтроле рассказали, какие продукты содержат насекомых
- 30 октября 2019, 11:45
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Галина Ахметова рассказала «Ридусу» в каких продуктах содержатся частички насекомых и безопасно ли их есть.
Нет, речь пойдет не о деликатесах или специфических азиатских сладостях, а о самых обычных продуктах из супермаркета.
В 100 граммах макарон может содержаться до 100 фрагментов насекомых, а для кофе аналогичный норматив допускает до 10% зерен с общим количеством следов поражения насекомыми или плесенью. Какао-бобы могут содержать до 4% зерен с насекомыми или плесенью. Это касается почти всех продуктов, даже замороженных овощей или свежих фруктов, — рассказала «Ридусу» Ахметова.
Приятного аппетита!
Также насекомые могут содержаться и в других продуктах:
- Изюм и прочие сухофрукты часто содержат в себе яйца или взрослых особей плодовых мух. Несмотря на это содержание, такие продукты безопасны для употребления.
- Грибы — хранилище для микроскопических личинок и клещей. Конечно, при термической обработке все погибает, но если посчитать «чистое» количество организмов, то вы ужаснетесь.
- Брокколи — излюбленное лакомство тли. На 100 граммов замороженного продукта приходится около 60 особей этих безобидных насекомых. Если вы не грызете замороженные овощи, то беспокоиться вам не о чем.
- Практически все консервы содержат в себе небольшие частички личинок.
- Про свежие фрукты и овощи даже не стоит говорить.
Жучки-паучки
«Ридус» поинтересовался у Галины Ахметовой, можно ли есть такие продукты.
Минимальная примесь насекомых в продуктах — это норма. При современных способах проверки и очистки продуктов питания от камней, мелкого мусора, жухлых, недоразвитых, плесневелых плодов практически полностью исключается попадание в них насекомых.
Как правило, СМИ намеренно преувеличивают проценты содержания насекомых в продуктах для красноречивых заголовков. Если вы покупаете продукты в проверенных супермаркетах или фермерских магазинах, то можете быть спокойны, что в них если и есть частички насекомых, то их количество безопасно для употребления.
«Шоколапки»
Вот уже несколько лет по Сети ходит статья, в которой рассказывается, что в 100 граммах шоколада содержится примерно 7 граммов тараканов. Ученые выяснили это случайно, когда проводили химический анализ шоколада.
Оказалось, что в шоколаде содержится хитин, который в большом количестве встречается только в наружном покрове тараканов. При проверке плантаций какао-бобов выяснилось, что там любят поселяться тараканы, которые нередко попадают в контейнеры вместе с бобами.
Конечно, бобы тщательно проверяются на производствах, и эксперты большое предпочтение отдают зернам с меньшим содержанием хитина, но это все равно не исключает того, что частички тараканов в итоге попадают в готовый продукт, например в шоколад.
Хитин и его производные, получаемые из панциря ракообразных, широко используются в пищевой промышленности для обогащения продуктов полезными пищевыми волокнами. При этом большое количество насекомых не выявлялось в перерабатываемом сырье. На кондитерской фабрике, не исключено, может быть антисанитария, и в какао-полуфабрикат могут попасть вредные насекомые. Но понятно, что это не масштабная ситуация, — рассказа «Ридусу» Ахметова.
Напомним, что хитин — это полисахарид, входящий в состав наружных покровов тела всех насекомых и других членистоногих. Сам по себе он считается ценной добавкой к пищевым продуктам.
Так что информация про 7 граммов тараканов на 100 граммов шоколада — выдумки. Напомним, что средний вес таракана составляет примерно 0,2 грамма.
Содержание насекомых и следы поражения насекомыми — это понятия, которые выделяются отдельно в стандартах. Живых насекомых в какао-бобах вообще не должно быть, согласно стандартам ISO. А вот до 4% зерен могут иметь следы повреждения насекомыми или поражены плесенью, по стандартам FDA, — пояснила «Ридусу» Галина Ахметова.
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