В Росконтроле рассказали, какие продукты содержат насекомых

Специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Галина Ахметова рассказала «Ридусу» в каких продуктах содержатся частички насекомых и безопасно ли их есть.

Нет, речь пойдет не о деликатесах или специфических азиатских сладостях, а о самых обычных продуктах из супермаркета.

В 100 граммах макарон может содержаться до 100 фрагментов насекомых, а для кофе аналогичный норматив допускает до 10% зерен с общим количеством следов поражения насекомыми или плесенью. Какао-бобы могут содержать до 4% зерен с насекомыми или плесенью. Это касается почти всех продуктов, даже замороженных овощей или свежих фруктов, — рассказала «Ридусу» Ахметова.

Приятного аппетита!

Также насекомые могут содержаться и в других продуктах:

Изюм и прочие сухофрукты часто содержат в себе яйца или взрослых особей плодовых мух. Несмотря на это содержание, такие продукты безопасны для употребления.

Грибы — хранилище для микроскопических личинок и клещей. Конечно, при термической обработке все погибает, но если посчитать «чистое» количество организмов, то вы ужаснетесь.

Брокколи — излюбленное лакомство тли. На 100 граммов замороженного продукта приходится около 60 особей этих безобидных насекомых. Если вы не грызете замороженные овощи, то беспокоиться вам не о чем.

Практически все консервы содержат в себе небольшие частички личинок.

Про свежие фрукты и овощи даже не стоит говорить.

Жучки-паучки

«Ридус» поинтересовался у Галины Ахметовой, можно ли есть такие продукты.



Минимальная примесь насекомых в продуктах — это норма. При современных способах проверки и очистки продуктов питания от камней, мелкого мусора, жухлых, недоразвитых, плесневелых плодов практически полностью исключается попадание в них насекомых.

Как правило, СМИ намеренно преувеличивают проценты содержания насекомых в продуктах для красноречивых заголовков. Если вы покупаете продукты в проверенных супермаркетах или фермерских магазинах, то можете быть спокойны, что в них если и есть частички насекомых, то их количество безопасно для употребления.

«Шоколапки»

Вот уже несколько лет по Сети ходит статья, в которой рассказывается, что в 100 граммах шоколада содержится примерно 7 граммов тараканов. Ученые выяснили это случайно, когда проводили химический анализ шоколада.

Оказалось, что в шоколаде содержится хитин, который в большом количестве встречается только в наружном покрове тараканов. При проверке плантаций какао-бобов выяснилось, что там любят поселяться тараканы, которые нередко попадают в контейнеры вместе с бобами.

Конечно, бобы тщательно проверяются на производствах, и эксперты большое предпочтение отдают зернам с меньшим содержанием хитина, но это все равно не исключает того, что частички тараканов в итоге попадают в готовый продукт, например в шоколад.

Хитин и его производные, получаемые из панциря ракообразных, широко используются в пищевой промышленности для обогащения продуктов полезными пищевыми волокнами. При этом большое количество насекомых не выявлялось в перерабатываемом сырье. На кондитерской фабрике, не исключено, может быть антисанитария, и в какао-полуфабрикат могут попасть вредные насекомые. Но понятно, что это не масштабная ситуация, — рассказа «Ридусу» Ахметова.

Напомним, что хитин — это полисахарид, входящий в состав наружных покровов тела всех насекомых и других членистоногих. Сам по себе он считается ценной добавкой к пищевым продуктам.

Так что информация про 7 граммов тараканов на 100 граммов шоколада — выдумки. Напомним, что средний вес таракана составляет примерно 0,2 грамма.