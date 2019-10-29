В Домодедово экстренно сел летевший из Лондона в Бангкок самолет

Экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово совершил пассажирский самолет А-380 компании Thai Airways, летевший из Лондона в Бангкок, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, авиалайнер запросил посадку из-за плохого самочувствия пассажира.

«По запросу командира воздушного судна на месте стоянки рейс ожидала врачебная бригада аэропорта и медицины катастроф», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что пассажир будет госпитализирован в одну из столичных клиник.

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 27 октября, житель Сыктвкара, перенесший инсульт во время отдыха на курорте в турецкой Алании, умер на борту самолета Центра медицины катастроф, который должен был доставить его в родной город.