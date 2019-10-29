Полковника, сдавшего мочу за сына после смертельного ДТП, вызвали на допрос

Обвиняемый в смертельном ДТП Екатеринбурге Владимир Васильев не сдавал анализы на наркотики, сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на информированный источник.

Экспертиза установила, что вместо него это сделал его отец — полковник Росгвардии в отставке.

Каким образом произошла подмена, будет устанавливаться дополнительно, — сообщил знакомый с результатами экспертизы собеседник издания.

Предположительно, анализы могли подменить во время первичного отбора, отмечают «Новые Известия».

Андрея Васильева, отца Владимира Васильева, вызвали на допрос в региональное правление СК РФ

«Следователь определит его статус, решит, возбуждать ли уголовное дело за участие в фальсификации анализа», — сообщил URA.RU Александр Шумилов, адвокат погибшего в ДТП таксиста.

Как писал «Ридус», 11 октября Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на заключение под стражу Владимира Васильева. Сын высокопоставленного офицера Росгвардии в Уральском федеральном округе обвиняется в том, что устроил ДТП со смертельным исходом в центре Екатеринбурга.

Известно, что ранним утром 4 августа на улице Малышева в центре города на автомобиле KIA Rio Васильев проехал на красный свет два светофора подряд на высокой скорости и врезался в несколько стоявших на перекрестке машин. Он задел в том числе такси службы Uber, водитель и пассажир которого погибли. Кроме того, пострадали еще три человека, которых затем госпитализировали.

