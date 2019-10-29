Под Петербургом за растрату задержали директора дома престарелых

В городе Лодейное поле Ленинградской области задержали директора дома престарелых после обысков в областном комитете по социальной защите населения.

По данным следствия, с октября по декабрь прошлого года сотрудники дома-интерната для престарелых и инвалидов совершили растрату в размере не менее 660 тысяч рублей.

Они перевели деньги в счет оплаты девяти договоров, заключенных с индивидуальным предпринимателем, однако обязательства о этим договором не были выполнены.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается, сообщается на сайте регионального СК РФ.

В настоящее время решается вопрос о задержании других сотрудников учреждения, причастных к финансовому преступлению, отмечает News.ru.

