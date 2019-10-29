Под Петербургом за растрату задержали директора дома престарелых
- 29 октября 2019, 19:31
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В городе Лодейное поле Ленинградской области задержали директора дома престарелых после обысков в областном комитете по социальной защите населения.
По данным следствия, с октября по декабрь прошлого года сотрудники дома-интерната для престарелых и инвалидов совершили растрату в размере не менее 660 тысяч рублей.
Они перевели деньги в счет оплаты девяти договоров, заключенных с индивидуальным предпринимателем, однако обязательства о этим договором не были выполнены.
По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается, сообщается на сайте регионального СК РФ.
В настоящее время решается вопрос о задержании других сотрудников учреждения, причастных к финансовому преступлению, отмечает News.ru.
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