Фадеев рассказал о своем деде, который чудом избежал репрессий

Глава СПЧ Валерий Фадеев принял участие в акции «Возвращение имен», которая проходит у Соловецкого камня в Москве. Возложив цветы к мемориалу погибшим в годы Большого террора, правозащитник рассказал журналистам историю своего деда Трофима, которому чудом удалось избежать сталинских репрессий.

«Дед Трофим, — утверждает Фадеев, — работал директором сельской школы. На него настучали, должны были посадить. Но у деда был товарищ в НКВД. Он был весьма болен и знал, что скоро умрет. Товарищ позвал деда и сказал: „Трофим, я все равно умру, я тебя из списка вычеркну“. И вычеркнул из списка, который готовился к репрессиям».

В акции также участвовала Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте РФ. Она обратила внимание, что «аппарат уполномоченного по правам человека делает все возможное, дабы ни один случай неуважения человека, попавшего в СИЗО или колонию, не прошел безнаказанно», передает «Интерфакс».

Акция «Возвращение имен» проходит в канун Дня памяти жертв политических репрессий. С 10:00 до 22:00 каждый желающий может прийти к Соловецкому камню и зачитать несколько имен людей, расстрелянных в период Большого террора.