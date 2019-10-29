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Назревает очередное столкновение между силовиками и защитниками Шиеса

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Так выглядит пост «Переправа» © vk.com

Так выглядит пост «Переправа» © vk.com

Власти Республики Коми стягивают силы Росгвардии к посту защитников Шиеса «Переправа». Этот пост расположен неподалеку от поселка Мадмас в Коми. Находящиеся здесь противники возведения мусорного полигона возле железнодорожной станции Шиес в Архангельской области регулярно пытаются воспрепятствовать поставкам топлива на строительную площадку.

Сейчас к месту событий съехались около 200 экоактивистов, чтобы помешать силовикам ликвидировать пост. Полицейские, в свою очередь, угрожают защитникам Шиеса административными делами за самовольный захват территории. Назревает очередная потасовка между экоактивистами и силовиками.

Накануне именно через пост «Переправа» произошел прорыв бензовозов и грузовиков к станции Шиес. Техника двигалась в сопровождении нескольких десятков вооруженных бойцов Росгвардии.

Когда грузовики и бензовозы возвращались обратно, у них лопнули шины. Техника увязла в грязи.

Протесты вокруг строительства в Архангельской области полигона ТКО, куда собираются свозить московский мусор, длятся уже около года. По мнению активистов, полигон возводится на болотах. Люди всерьез опасаются, что фильтрат просочится в реки и нанесет непоправимый ущерб флоре и фауне.

Протестующие разбили около места строительства палаточный лагерь, а также расставили в окрестностях будущего полигона своеобразные «блокпосты», мешая рабочим доставлять на строительную площадку топливо.

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