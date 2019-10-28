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Болгария выслала российского дипломата

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

Болгария выслала из страны российского дипломата по подозрению в разведывательной деятельности, сообщает болгарское агентство «Фокус», ссылаясь на сообщение Министерства иностранных дел.

По данным ведомства, расследование в отношении дипломата вела прокуратура, однако оно было прекращено из-за статуса россиянина.

После этого МИД Болгарии потребовал, чтобы Москва отозвала дипломата.

Агентство отмечает, что россиянин уже покинул страну.

По данным болгарской прокуратуры, российский дипломат с сентября 2018 года собирал информацию, имеющую отношение к государственной тайне.

В надзорном ведомстве считают, что россиянин якобы для этого регулярно встречался с высокопоставленными болгарскими чиновниками, имеющими доступ к секретным сведениям, касающимся Болгарии, ЕС и НАТО.

Как сообщал «Ридус», в декабре прошлого года власти Словакии выслали российского дипломата по подозрению в ведении шпионской деятельности. В ответ Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата.

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