Болгария выслала российского дипломата
- 28 октября 2019, 18:56
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Болгария выслала из страны российского дипломата по подозрению в разведывательной деятельности, сообщает болгарское агентство «Фокус», ссылаясь на сообщение Министерства иностранных дел.
По данным ведомства, расследование в отношении дипломата вела прокуратура, однако оно было прекращено из-за статуса россиянина.
После этого МИД Болгарии потребовал, чтобы Москва отозвала дипломата.
Агентство отмечает, что россиянин уже покинул страну.
По данным болгарской прокуратуры, российский дипломат с сентября 2018 года собирал информацию, имеющую отношение к государственной тайне.
В надзорном ведомстве считают, что россиянин якобы для этого регулярно встречался с высокопоставленными болгарскими чиновниками, имеющими доступ к секретным сведениям, касающимся Болгарии, ЕС и НАТО.
Как сообщал «Ридус», в декабре прошлого года власти Словакии выслали российского дипломата по подозрению в ведении шпионской деятельности. В ответ Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата.
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