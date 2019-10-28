В киевском суде подрались из-за Московского проспекта

В Киеве в зале 6-го Апелляционного административного суда произошла драка между сторонниками и противниками переименования в украинской столице проспектов Московского и Ватутина в проспекты Бандеры и Шухевича, сообщает портал Insider.

По данным издания, сторонники переименования, представители националистической партии «Свобода» вместе со своим депутатом Киевского городского совета Владимиром Назаренко сцепились с охраной правозащитницы Елены Бережной, которая добивается восстановления советских названий.

Суд в понедельник, 28 октября, рассматривал апелляцию националистических организаций на отмену решения о переименовании проспектов.

Напомним, в июле 2016 года Киевский горсовет переименовал Московский проспект в Киеве в проспект Степана Бандеры.

Спустя год был переименован проспект генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича — главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА)*.

Однако позже две общественные организации «Еврейская правозащитная группа» и «Ветераны труда — дети войны» добились через суд восстановления прежних советских названий.



Степан Бандера — лидер и организатор украинского националистического движения.

Роман Шухевич — руководитель Организации украинских националистов (ОУН)* с 1943 года и главнокомандующий УПА* с января 1944 года до своей гибели в 1950 году.

Николай Ватутин — советский военачальник, генерал армии (12 февраля 1943 года), Герой Советского Союза (15 апреля 1965 года, посмертно). В годы Великой Отечественной войны он возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Был убит в 1944 году, по одной из версий, боевым подразделением УПА*.

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* запрещенные в России организации