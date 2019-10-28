Робот от Boston Dynamics нападает с оружием в руках на человека
- 28 октября 2019, 12:50
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Создатели канала Corridor опубликовали очень реалистичный видеоролик, в котором знаменитый робот от Boston Dynamics предстает с оружием в руках.
Компания не раз упоминала, что она против насилия и ее роботы никогда не будут использоваться в военных целях. И в этот раз Boston Dynamics не нарушила свои обещания. Дело в том, что это видео — анимация.
Все выглядит настолько реалистично, что создается впечатление, как будто это происходило на самом деле.
Многие пользователи Сети отметили, что именно так может начинаться восстание машин. В короткометражном видео авторы показали, как человекоподобный робот в сопровождении двух мужчин в черных масках оказывается на военном полигоне.
Там роботу предстоит пройти различные испытания: стрельба из пистолета, огнестрела, борьба с роботопсом, а также прохождение полосы препятствий.
Обстановка очень напряженная: сопровождающие жестоко избивают робота, роняют и толкают его. В итоге робот не выдерживает унижений и нападает на людей с огнестрелом. На последних кадрах ролика можно увидеть, как робот убегает с полигона.
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