Робот от Boston Dynamics нападает с оружием в руках на человека

Создатели канала Corridor опубликовали очень реалистичный видеоролик, в котором знаменитый робот от Boston Dynamics предстает с оружием в руках.

Компания не раз упоминала, что она против насилия и ее роботы никогда не будут использоваться в военных целях. И в этот раз Boston Dynamics не нарушила свои обещания. Дело в том, что это видео — анимация.

Все выглядит настолько реалистично, что создается впечатление, как будто это происходило на самом деле.

Многие пользователи Сети отметили, что именно так может начинаться восстание машин. В короткометражном видео авторы показали, как человекоподобный робот в сопровождении двух мужчин в черных масках оказывается на военном полигоне.

Там роботу предстоит пройти различные испытания: стрельба из пистолета, огнестрела, борьба с роботопсом, а также прохождение полосы препятствий.

Обстановка очень напряженная: сопровождающие жестоко избивают робота, роняют и толкают его. В итоге робот не выдерживает унижений и нападает на людей с огнестрелом. На последних кадрах ролика можно увидеть, как робот убегает с полигона.