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На всей территории Калифорнии из-за лесных пожаров объявили режим ЧС

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© AP/TASS

© AP/TASS

Режим чрезвычайной ситуации на всей территории крупнейшего по населению американского штата объявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Решение о режиме ЧС связано с разбушевавшимися в регионе природными пожарами.

«Я объявил режим чрезвычайного положения в штате. Мы развертываем все доступные ресурсы для борьбы с пожарами и беспрецедентно сильными ветрами», — написал глава штата в своем микроблоге в Twitter.

© AP/TASS

«Если вы живете в пострадавшем районе, пожалуйста, постарайтесь укрыться в безопасном месте, будьте бдительны, прислушивайтесь ко всем предупреждениям местных чиновников», — добавил губернатор.

До настоящего момента режим ЧС действовал в округах штата Лос-Анджелес и Сонома.

© AP/TASS

Ранее в воскресенье в округе Сонома объявили об эвакуации 180 тысяч жителей в связи с природными пожарами, отмечает News.ru.

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