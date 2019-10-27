На всей территории Калифорнии из-за лесных пожаров объявили режим ЧС
- 27 октября 2019, 22:47
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Режим чрезвычайной ситуации на всей территории крупнейшего по населению американского штата объявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Решение о режиме ЧС связано с разбушевавшимися в регионе природными пожарами.
«Я объявил режим чрезвычайного положения в штате. Мы развертываем все доступные ресурсы для борьбы с пожарами и беспрецедентно сильными ветрами», — написал глава штата в своем микроблоге в Twitter.
«Если вы живете в пострадавшем районе, пожалуйста, постарайтесь укрыться в безопасном месте, будьте бдительны, прислушивайтесь ко всем предупреждениям местных чиновников», — добавил губернатор.
До настоящего момента режим ЧС действовал в округах штата Лос-Анджелес и Сонома.
Ранее в воскресенье в округе Сонома объявили об эвакуации 180 тысяч жителей в связи с природными пожарами, отмечает News.ru.
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