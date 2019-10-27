В Рязани избившего жену священника на год отстранили от службы

В Рязани клирику Казанского женского монастыря иерею Владимиру Покровскому запретили в течение года служить в церкви за злоупотребление алкоголем и жестокое обращение с домочадцами.

Указ о запрещении «в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год» подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк, сообщается на сайте Рязанской епархии.

Ранее жена священника подала заявление в полицию на избившего ее мужа, сообщает РЕН ТВ.

В свою очередь священник сообщил, что не избивал свою жену. По его словам, распространение этой информации — месть женщины за угрозу о разводе, отмечает News.ru.

Как сообщал «Ридус», в этом месяце диакон из мужского Спасо-Преображенского монастыря рядом с городом Бузулук Оренбургской области ранил монастырского водителя из огнестрельного оружия.