В Рязани избившего жену священника на год отстранили от службы
- 27 октября 2019, 20:23
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Рязани клирику Казанского женского монастыря иерею Владимиру Покровскому запретили в течение года служить в церкви за злоупотребление алкоголем и жестокое обращение с домочадцами.
Указ о запрещении «в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год» подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк, сообщается на сайте Рязанской епархии.
Ранее жена священника подала заявление в полицию на избившего ее мужа, сообщает РЕН ТВ.
В свою очередь священник сообщил, что не избивал свою жену. По его словам, распространение этой информации — месть женщины за угрозу о разводе, отмечает News.ru.
Как сообщал «Ридус», в этом месяце диакон из мужского Спасо-Преображенского монастыря рядом с городом Бузулук Оренбургской области ранил монастырского водителя из огнестрельного оружия.
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