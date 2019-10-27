На Урале лесовоз повредил газопровод

В городе Североуральске в Свердловской области лесовоз повредил газопровод.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 27 октября.

В результате без газоснабжения остались 2 тысячи 825 жилых домов, в которых проживает 37 тысяч человек, сообщается на сайте регионального управления МЧС.



Спасатели отметили, что в настоящее время поврежденный участок перекрыт, угрозы взрыва нет.



В ликвидации последствий происшествия задействованы 21 человек и 6 единиц техники.

В связи с инцидентом городская администрация организовала экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает URA.RU.

