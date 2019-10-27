МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве и Подмосковье вечером в воскресенье, 27 октября.

Спасатели отмечают, что, по данным метеорологов, усиление юго-западного и западного ветра начнется с 17:00 и сохранится до утра понедельника, 28 октября.

Порывы ветра, согласно прогнозам, могут достигать 20 метров в секунду.

В связи с усилением непогоды сотрудники МСЧ традиционно советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться в случае дождя под деревьями, а также не парковать под ними автомобили.

Кроме того, спасатели напоминают родителям, чтобы они не оставляли детей без присмотра на улице в случае усиления ветра, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Ранее, как сообщал «Ридус», синоптики назвали дату начала окончательного похолодания.