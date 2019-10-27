Двух российских туристов посадили в тюрьму на Кипре

Двух граждан России приговорили на Кипре к двум месяцам тюрьмы, сообщает РИА Новости.

Причиной ареста стал конфликт россиян с водителем автобуса, произошедший в городе Айя-Напа 30 сентября.

Родственники осужденных заявили агентству о нарушениях прав российских граждан во время суда.

По их словам, заседание суда проходило без адвоката, документы не были переведены на русский, матери задержанных не позволили заявить о полученных травмах.

Конфликт произошел между двумя братьями, ехавшими в автобусе со своей мамой, и водителем из-за того, что последний отказался брать оплату за проезд мелкими деньгами.

Шофер кричал и оскорблял россиян, а затем остановил автобус, когда же братья достали телефон, чтобы снять инцидент, он выхватил у них гаджет и попытался выкинуть, при этом ударил их мать.

Старший брат, согласно его показаниям в суде, случайно ударил водителя по носу, когда пытался забрать телефон, у шофера пошла кровь.

Тем не менее, по словам родственников, в документах суда говорится, что братья публично оскорбляли водителя, напали на него и нанесли травму.

Они считают, что поведение водителя похоже на вымогательство. Сейчас россиянам назначили государственного адвоката, но он с ними еще не встречался.

После инцидента 30 сентября полиция задержала братьев, затем их выпустили под залог в размере 3000 евро.

В посольстве России на Кипре рассказали агентству, что суд 17 октября назначил штраф в 300 евро, однако россияне отказались платить, в итоге суд приговорил их неделе тюрьмы.

В то же время родственники заявили, что россияне вовсе не отказывались платить, штрафа им якобы тогда еще не назначали. В суде по рекомендации сотрудников посольства они признали вину.

Однако 24 октября суд приговорил их к двум месяцам тюрьмы. Кроме того, водитель выдвинул иск о возмещении морального и физического вреда в размере около 10 тысяч евро.

Агентству пока не удалось получить комментарии посольства РФ в Никосии в связи с со сложившейся ситуацией.