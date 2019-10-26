Рудова и Самбурская сообщили о попытках Малахова свести их с олигархами

Возмущенная упоминанием своего имени в выпуске программы «Прямой эфир с Малаховым», посвященном девушкам, оказывающим эскорт-услуги, актриса Наталья Рудова напомнила телеведущему, что он сам предлагал познакомить ее с олигархом.

«Не ты ли сам мне звонил после сериала „Татьянин день“ и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ», — обратилась Рудова в телеведущему в своем Instagram.

Она также заявила, что Малахов делал такое предложение не только ей, но и «многим талантливым, красивым и успешным девушкам».

Слова Рудовой подтвердила звезда «Универа» Настасья Самбурская. В комментарии к посту Рудовой она сообщила, что Малахов дважды обращался к ней с подобным предложением.

Самбурская пишет, что в итоге она вежливо попросила телеведущего не предлагать ей ничего подобного. После этого, по ее словам, он оскорбился, но перестал.

Подвергнув резкой критике выпуск программы Малахова о популярных блогершах, занимающихся эскортом, Наталья Рудова в то же время заметила, что команда «Прямого эфира» поступила очень умно, не выдвинув в ее адрес никаких конкретных обвинений.

Актриса утверждает, что показанное в эфире интервью с участием ее директора было смонтировано, как и большинство продемонстрированных фотографий, на которых она запечатлена в компании с подругами.

Ранее «Ридус» писал о том, что Андрей Малахов вынужден был просить прощения на киргизском языке в программе «Прямой эфир» за свое высказывание, прозвучавшее в эфире передачи от 24 сентября. Тогда телеведущий предположил, что гражданин Киргизии мог намеренно спровоцировать ДТП, произошедшее этим летом в Москве, за денежное вознаграждение, поскольку в его стране плохая экономическая ситуация.

В результате высказывание Малахова послужило поводом для вызова в МИД Киргизии советника-посланника посольства РФ.