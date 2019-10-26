найти ×
   
  • USD +0.14
    64.00
  • EUR -0.02
    71.12
СохранитьСохранено0
×

0012372

Телеведущий Дмитрий Киселев стал во главе Союза виноделов РФ

Small f1a6d446e0
© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» и ведущий телеканала «Россия-1» Дмитрий Киселев сменил Бориса Титова на посту председателя Союза виноградарей и виноделов России (СВВР).

На заседании совета СВВР, проходившем в рамках lX Всероссийского саммита виноделов, Киселев был единогласно избран новым главой организации.

Как сообщает РЕН ТВ, также стало известно о создании нового руководящего органа — президиума Союза виноградарей и виноделов РФ, который предназначен для оперативного взаимодействия с органами государственной власти.

В президиум также вошла гендиректор винзавода «Массандра» Янина Павленко.

Союз виноградарей и виноделов России существует с 2001 года. Саммит виноделов, впервые проходящий в Крыму, является главным мероприятием для российской винодельческой отрасли, отмечает телеканал.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ
9013917читать позжечитаю позже
Здоровье
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
6027382читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

15030364читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

5131121читать позжечитаю позже