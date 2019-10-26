Телеведущий Дмитрий Киселев стал во главе Союза виноделов РФ

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» и ведущий телеканала «Россия-1» Дмитрий Киселев сменил Бориса Титова на посту председателя Союза виноградарей и виноделов России (СВВР).

На заседании совета СВВР, проходившем в рамках lX Всероссийского саммита виноделов, Киселев был единогласно избран новым главой организации.

Как сообщает РЕН ТВ, также стало известно о создании нового руководящего органа — президиума Союза виноградарей и виноделов РФ, который предназначен для оперативного взаимодействия с органами государственной власти.

В президиум также вошла гендиректор винзавода «Массандра» Янина Павленко.

Союз виноградарей и виноделов России существует с 2001 года. Саммит виноделов, впервые проходящий в Крыму, является главным мероприятием для российской винодельческой отрасли, отмечает телеканал.