Телеведущий Дмитрий Киселев стал во главе Союза виноделов РФ
- 26 октября 2019, 20:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» и ведущий телеканала «Россия-1» Дмитрий Киселев сменил Бориса Титова на посту председателя Союза виноградарей и виноделов России (СВВР).
На заседании совета СВВР, проходившем в рамках lX Всероссийского саммита виноделов, Киселев был единогласно избран новым главой организации.
Как сообщает РЕН ТВ, также стало известно о создании нового руководящего органа — президиума Союза виноградарей и виноделов РФ, который предназначен для оперативного взаимодействия с органами государственной власти.
В президиум также вошла гендиректор винзавода «Массандра» Янина Павленко.
Союз виноградарей и виноделов России существует с 2001 года. Саммит виноделов, впервые проходящий в Крыму, является главным мероприятием для российской винодельческой отрасли, отмечает телеканал.
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