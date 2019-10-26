Сотрудники ЦОДД будут патрулировать Москву на мотоциклах

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) решили привлечь к патрулированию московских улиц мотоциклистов.

«Штат Дорожного патруля ЦОДД пополнится в следующем году мотоциклами», — сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Уточняется, что мотоциклами будут управлять специально обученные водители, прошедшие дополнительную подготовку в мотошколах.

В пресс-службе рассказали агентству, что помимо традиционных экипажей на легковых авто и пикапах, появятся несколько мотоциклов такой же ярко-зеленой окраски.

Они были уже представлены на выставке «Мотозима-2019».

При этом отмечается, что данный проект — пилотный. Его задача — определить функции и задачи мотопатруля.

В частности, предполагается, что патрульные на мотоциклах смогут быстрее доезжать до загруженных перекрестков, где необходима регулировка движения. Кроме того, им предстоит помогать водителям в центре города в летний период.