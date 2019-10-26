На обратной стороне Луны нашли необычное вещество

Команда китайских ученых опубликовала снимки нового вещества, обнаруженного на обратной стороне Луны. Его нашел лунный ровер Юйту-2, который работает на Луне почти 10 месяцев.

Напомним, что станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» совершила мягкую посадку в кратер Карман на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

Станция «Чанъэ-4» оснащена современными научными инструментами, которые помогут исследовать обратную сторону Луны. Луноход поможет сделать снимки Луны, взять пробу грунта, а также провести радиоастрономические наблюдения.

Недавно луноход обнаружил вещество, которое, по мнению астрономов, является минералами, образовавшимися после сильного удара по Луне. Они внешне похожи на прозрачное стекло, отметили исследователи.

Фотографии с лунохода также оценил геолог NASA Дэн Мориарти. Он посмотрел на снимки в высоком разрешении, изменив яркость, контраст и другие настраиваемые параметры. Полученное изображение подтвердило догадки ученых — найденный материал был минералом.

Это был когда-то минерал, но потом в него врезался метеорит. Тогда он превратился в блестящее, а местами и темное стекло. Однако часть минералов потенциально может быть базальтовыми породами, возникшими в то время, когда Луна была более вулканически активной, — рассказывает ученый.