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В Севастополе по итогам выборов сложилась невиданная в России ситуация

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  • , собственный корреспондент «Ридуса» в Севастополе
© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Глава градостроительного комитета севастопольского парламента Вячеслав Горелов может покинуть свой пост. Его конкурент по выборам подал иск в суд, чтобы оспорить итоги голосования в третьем одномандатном округе. В причинах и следствиях разбирался собкор «Ридуса».

Правовая коллизия

На фоне замены секретаря регионального отделения «Единой России» итоги парламентских выборов приносят новые сюрпризы. Напомним, в 24-мандатном севастопольском парламенте восемь депутатов избираются по мажоритарным округам.

Кампания в заксобрание Севастополя нынешнего года запомнилась тем, что кандидаты в депутаты из числа соратников Алексея Чалого конкурировали в своих избирательных округах с представителями партии власти, среди которых также немало сторонников «народного мэра».

Одним из самых с точки зрения конкуренции и развернувшейся предвыборной схватки оказался как раз третий округ, где баллотировался от партии «Зеленые» Вячеслав Горелов, которому составили конкуренцию выдвинутая от «Единой Россией» глава приемной Дмитрия Медведева в Севастополе Инна Гончарова, а также общественницы Ольга Дронова и Евгения Соболевская, выступившие самовыдвиженцами.

Вячеслав Горелов

Вячеслав Горелов

© facebook.com

Чудеса начались сразу после регистрации кандидатов в региональном избиркоме. Единственным претендентом на депутатское кресло, у которого не возникло проблем с регистрацией, предсказуемо оказалась глава приемной Медведева — ее в ходе кампании лично поддержали партийные боссы, местное начальство и даже Ростех. У остальных в итоге тоже все прошло без особого шума. А вот у Вячеслава Горелого и Ольги Дроновой история случилась странная.

Дело в том, что представителям «команды Чалого» подписи собирали волонтеры медиацентра «Севастополь», об этом писал ранее «Ридус», и практически во всех подписных листах избирком выявил одну и ту же ошибку, посчитав ее фатальной: сборщик подписей не указал дату своего рождения. По этой причине избирком не допустил к выборам партии «Родина» и «Зеленые» в полном составе, а также часть самовыдвиженцев. Однако Горелов, возглавлявший список партии «Зеленые», сумел выдвинуться по одномандатному округу.

У Ольги Дроновой история регистрации более сложная и, можно даже сказать, уникальная для российского выборного законодательства. В регистрации территориальной избирательной комиссии (ТИК) Гагаринского района Севастополя ей отказали, найдя ряд ошибок в подписных листах. При этом Дронова уверяла, что она отсканировала каждый сданный подписной лист и в них нет тех ошибок, которые обнаружили члены избиркома. По ее словам, ошибки в подписных листах сделали специально в ТИК на этапе регистрации.

Ольга Дронова

Ольга Дронова

© youtube.com

Кандидат сначала попыталась оспорить решение через Центризбирком — не вышло, потом — в судебном порядке. В итоге суды и апелляции шли у нее с переменным успехом — Дроновой то отказывали в регистрации, то допускали.

Перед единым днем голосования разбирательства вошли в финальную стадию. Точку должен был поставить Верховный суд, но почему-то не успел рассмотреть дело до выборов. В итоге ТИК допустил Дронову до выборов и напечатал имя кандидата в бюллетенях.

Однако спустя несколько дней после выборов Верховный суд определился и признал, что допускать Ольгу Дронову было нельзя.

Таким образом, сложилась правовая коллизия — избирком законно зарегистрировал кандидата, так как на тот момент дело было в судах, но ВС уже после выборов счел, что все незаконно. У конкурентов по округу, согласно закону, имелось три месяца, чтобы оспорить результаты голосования.

Выборы обжалованы

Напомним, по итогам выборов Вячеслав Горелов внабрал 34% (4367 голосов), Инна Гончарова — 27% (3514), Ольга Дронова — 11% (1403).

Теперь Елена Соболевская, которая набрала всего 163 голоса, оспаривает итоги голосования в Гагаринском районом суде. Иск подан 9 октября, а первое заседание состоится 30 октября. Избирком выступает в качестве ответчика.

Экс-кандидат Инна Гончарова и глава комитета по градостроительству Вячеслав Горелов признаны заинтересованными лицами.

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Депутат Вячеслав Горелов известен в городе своей градозащитной и экозащитной деятельностью. Сейчас он во второй уже свой срок возглавляет комитет по градостроительству в региональном парламенте.

В разговоре с корреспондентом «Ридуса» Горелов отметил, что в случае фиаско оспаривать решение суда не будет, а пока продолжит работать. По его словам, в сложившейся ситуации нужно искать тех, кому выгодно убрать его из парламента: «Не исключено, что это конкуренты».

Дозвониться до Инны Гончаровой не удалось, а экс-глава севастопольской ЕР, депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщил «Ридусу», что лично он к истории с судом отношения не имеет.

«Ко всем вопросам, которые складываются здесь, я уже отношусь немного со стороны, — пояснил господин Саблин в день, когда написал заявление о сложении полномочий. — Кто-то подал [в суд], и подал. Эти вопросы, думаю, компетенция уже других людей».

Он утверждает, что выборы в этом округе были незаконны — Ольга Дронова была снята с выборов и не должна была в них участвовать. Но она, по сути, «выступала в роли спойлера». А кто прав, кто виноват, по его словам, «пусть разбираются компетентные органы».

«В России, в принципе, такого не происходит. Я о таких случаях не знаю, когда суд принял решение и снял, а человек оказался в избирательном процессе», — отметил Саблин.

Глава севастопольского избиркома Сергей Даниленко, напротив, заверил «Ридус», что, так как не было окончательного решения Верховного суда, избирательный процесс в округе прошел легитимно. «Хотя это прецедент в избирательном процессе в России», — заметил собеседник издания.

«Ситуация, когда в бюллетене был кандидат, регистрация которого была отменена, но решение не вступило в законную силу, такая ситуация вообще впервые в российской электоральной истории. Финальное решение всегда было до дня голосования», — подчеркнул Сергей Даниленко.

Оценку будет давать суд, избирком предоставит ему информации о ходе регистрации и выборах, подчеркнул глава избиркома: «Мы не имели права не включить Дронову в бюллетень — вот тогда бы мы нарушили законодательство».

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Представители «команды Чалого», с которыми корреспонденту «Ридуса» удалось связаться, говорят, что оценивают происходящие негативно и будут публично выступать по этому поводу.

«Я считаю, это жульничество в чистом виде, чтобы убрать из законодательного собрания достаточно принципиального и достойного человека, — сообщил „Ридусу“ депутат Михаил Чалый. — В этом заинтересованы те, кто хотят в первую очередь распоряжаться земельными ресурсами города в свою пользу».

Депутат Татьяна Щербакова выразила уверенность, что Вячеслав Горелов — «человек, имеющий серьезную поддержку в городе, и его выведение из состава законодательного собрания может негативно отразиться на обстановке в Севастополе».

«Вот только-только всё успокоилось, а сейчас всё по новой», — резюмировала собеседница «Ридуса».

При этом парламентарий не связывает иск о признании выборов недействительными и назначение врио губернатора Михаила Развозжаева секретарем регионального отделения «Единой России».

Спикер заксобрания Севастополя Владимир Немцев сообщил, что он не в курсе всего происходящего с иском, но в любом случае все просто «продолжат делать свою работу».

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