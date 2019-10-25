Обнародовано видео, как бывший мэр Грозного пытает женщину электрошокером

Чеченское телевидение показало видео, как бывший мэр Грозного Ислам Кадыров использует электрошокер против женщины. Также показано, как Кадыров кидается в людей различными тяжелыми предметами, выкручивает им руки и повышает на них голос. Ролик сняла личная пресс-служба экс-градоначальника, после чего передала его в редакцию телеканала.

Чеченские журналисты уверяют, что с помощью средневековых пыток господин Кадыров якобы хотел «добиться от мошенников чистосердечного признания».



Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в свою очередь заявил, что Ислам Кадыров очень многое сделал во благо Грозного. Но когда стало известно о его методах работы, руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров решил отправить чиновника в отставку.

Правоохранительные органы уже начали проводить проверку по факту обнародования видео, сообщил заместитель начальника уголовного розыска управления МВД по городу Грозный Саламбек Мутиев.

32-летний Ислам Кадыров был одним из самых молодых мэров РФ. Он занимал этот пост с 2012 по 2015 год. После он возглавлял администрацию главы Чечни. По данным СМИ, Ислам приходится Рамзану Кадырову племянником.