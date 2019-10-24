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Вспыхнувшая после ДТП в Новой Москве фура попала на видео

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© ЦОДД

© ЦОДД

Камера наблюдения зафиксировала момент аварии с участием грузового автомобиля на Симферопольском шоссе.

На кадрах видно, как фура врезается в препятствие и загорается.

Разместивший видео в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что ДТП произошло в Щербинке, на пересечении улицы Маршала Савицкого и Симферопольского шоссе.

Хотя возгорание уже ликвидировано, фура все еще стоит на проезжей части и блокирует съезд с шоссе.

«Движение организовано по одной полосе в обоих направлениях поочередно», — говорится в сообщении ЦОДД. При этом водителям рекомендовано использовать объездные дороги, поскольку движение на участке трассы затруднено.

Уточняется также, что водитель скрылся с места происшествия.

По данным ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал, передает РЕН ТВ.

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