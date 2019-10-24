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Кошку-наркокурьера поймали в колонии в Татарстане

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© Фото : УФСИН России по Республике Татарстан

© Фото : УФСИН России по Республике Татарстан

Сотрудники колонии № 10 в Татарстане предотвратили попытку доставки наркотиков на территорию исправительного учреждения, поймав кошку с ошейником, внутри которого, предположительно, находился гашиш.

Как сообщает региональное управление ФСИН, инцидент произошел вечером 23 октября.

Кошка и изъятое вещество были переданы в полицию.

© Фото : УФСИН России по Республике Татарстан

© Фото : УФСИН России по Республике Татарстан

Ведомство напомнило о подобном случае, произошедшем в 2010 году в этой же колонии. Тогда сотрудники поймали кошку с героином в ошейнике. Оказалось, что эту кошку приручил один из осужденных, а впоследствии отправил ее на волю с одним из освободившихся. Животное специально не кормили несколько дней, а затем выпустили около колонии, надев ошейник с наркотиком. В результате голодная кошка отправилась к своему хозяину.

Ранее «Ридус» писал о том, что кот, которого заключенный тульской колонии использовал как доставщика наркотиков, сбежал из зооуголка, куда его поместили на время следствия.

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