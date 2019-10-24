Обвиняемые в отравлении 137 человек в школе в Люберцах пойдут под суд
- 24 октября 2019, 16:09
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Должностные лица кадетской школы в подмосковных Люберцах и двое работников коммерческой организации, по вине которых в 2018 году отравились 137 человек, предстанут перед судом.
Обвинительное заключение утвердил замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев.
Как сообщили «Интерфаксу» в Генпрокуратуре РФ, обвинение предъявлено по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».
Следствием установлено, что в январе 2018 года заведующий производством школьной столовой допустил нарушения при приготовлении завтраков и обедов, а также осуществил выдачу пищи без предварительной ее оценки бракеражной комиссией.
Кроме того, директор ООО «Огонек», оказывавший услуги по организации горячего питания в школе, не обеспечил выполнение санитарных правил всеми работниками, сказали агентству в надзорном ведомстве.
В свою очередь директор образовательного учреждения не создал комиссию для оценки и проверки качества блюд.
В результате допущенных нарушений сальмонеллезом заболели 137 человек. Ранее в СК РФ уточнили, что отравились 105 учащихся и 32 посетителя столовой в кадетской школе.
Как писал ранее «Ридус», изначально сообщалось о 42 госпитализированных.
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