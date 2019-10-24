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Обвиняемые в отравлении 137 человек в школе в Люберцах пойдут под суд

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© ntv.ru

© ntv.ru

Должностные лица кадетской школы в подмосковных Люберцах и двое работников коммерческой организации, по вине которых в 2018 году отравились 137 человек, предстанут перед судом.

Обвинительное заключение утвердил замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев.

Как сообщили «Интерфаксу» в Генпрокуратуре РФ, обвинение предъявлено по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».

Следствием установлено, что в январе 2018 года заведующий производством школьной столовой допустил нарушения при приготовлении завтраков и обедов, а также осуществил выдачу пищи без предварительной ее оценки бракеражной комиссией.

Кроме того, директор ООО «Огонек», оказывавший услуги по организации горячего питания в школе, не обеспечил выполнение санитарных правил всеми работниками, сказали агентству в надзорном ведомстве.

В свою очередь директор образовательного учреждения не создал комиссию для оценки и проверки качества блюд.

В результате допущенных нарушений сальмонеллезом заболели 137 человек. Ранее в СК РФ уточнили, что отравились 105 учащихся и 32 посетителя столовой в кадетской школе.

Как писал ранее «Ридус», изначально сообщалось о 42 госпитализированных.

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