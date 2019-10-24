Искусственные кровеносные сосуды создали с помощью 3D-принтера

Корейские ученые создали искусственные кровеносные сосуды, которые удалось успешно пересадить лабораторным мышам. Специалисты считают, что у разработки есть большие шансы на успех, и в скором времени они испробуют технологию на людях:

В будущем мы хотим имплантировать сосуды людям, чтобы предостерегать их от смертельных случаев, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и другими болезнями.

В рамках последнего эксперимента ученым из Южной Кореи удалось получить полностью функциональные кровеносные сосуды, которые были удачно имплантированы мышам.

Искусственные сосуды очень удачно соединились с настоящими, образовав единую кровеносную систему. Это очень важно, так как не секрет, что кровеносная система объединяет все органы человека и является главным связующим звеном в организме.

Для того чтобы получить искусственные сосуды, ученые использовали 3D-биопринтинг (то есть объемную печать на клеточной основе). Материалом для сосудов послужили гладкомышечные клетки и эндотелиальные клетки пупочной вены человека.

Спроектированные сосуды пересадили шести крысам в область брюшной аорты. Затем ученые стали наблюдать, как имплант приживается в организме. Новым сосудам понадобилось несколько недель, чтобы полностью прижиться в организме подопытных мышей.

Наша технология ускоряет образование функциональных сосудистых тканей, благодаря чему они обладают повышенной прочностью и препятствуют образованию тромбоза, — рассказывают авторы исследования.

Сейчас корейские ученые работают над тем, чтобы создать еще более прочные сосуды, которые смогут прослужить человеку всю жизнь.