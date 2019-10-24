найти ×
   
  • USD +0.06
    63.86
  • EUR +0.18
    71.14
СохранитьСохранено0
×

-104499

Женщина упала под поезд на серой ветке московского метро

Small default
© Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС

© Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро было приостановлено движение поездов от станции «Савеловская» в сторону «Алтуфьево» в связи с падением на пути пассажира.

Как сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, около 10:35 на станции «Отрадное» женщина упала с платформы под прибывающий поезд.

Медики констатировали смерть пассажирки метро.

В настоящее время правоохранители проводят по данному факту проверку, отметили в пресс-службе.

Несколько дней назад подобный инцидент произошел на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии. Однако тогда упавший на рельсы мужчина выжил.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ
10013917читать позжечитаю позже
Общество
Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия
10011865читать позжечитаю позже

главное


Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов

Законопроект предлагает снимать наказания, поздно поступившие на портал госуслуг.

1013137читать позжечитаю позже

Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма20 августа

По их мнению, экстази - идеальный препарат для психотерапии.

1014388читать позжечитаю позже