Женщина упала под поезд на серой ветке московского метро

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро было приостановлено движение поездов от станции «Савеловская» в сторону «Алтуфьево» в связи с падением на пути пассажира.

Как сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, около 10:35 на станции «Отрадное» женщина упала с платформы под прибывающий поезд.

Медики констатировали смерть пассажирки метро.

В настоящее время правоохранители проводят по данному факту проверку, отметили в пресс-службе.

Несколько дней назад подобный инцидент произошел на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии. Однако тогда упавший на рельсы мужчина выжил.