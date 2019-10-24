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Чем опасны молочные продукты для мужчин

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Международная команда ученых провела исследование, в котором приняло участие более миллиона человек. Специалисты хотели выяснить, как употребление молочных продуктов может влиять на риск развития онкологических заболеваний.

Оказалось, что молочные продукты, в том числе и сыр, увеличивают риск развития рака простаты. Это подтвердили и предыдущие исследования, которые показывали, что молочные продукты, несмотря на высокое содержание кальция, могут повышать риск возникновения опухолей.

Такие выводы были сделаны на основе анализа, который показал, что в западных странах, где молочные продукты широко распространены, уровень заболеваемости раком простаты высокий, а в Азии, где молочные продукты практически не используются в рационе, — наоборот, минимальный.

В рамках нового исследования специалисты хотели выяснить, как употребление разных продуктов животного происхождения сказывается на риске возникновения рака простаты у мужчин.

Выяснилось, что мясо и рыба никак не влияли на уровень заболеваемости, чего нельзя сказать о молочных продуктах.

Пока что мы не можем сказать, что нужно полностью исключать из рациона молочную продукцию. Мы советуем ее ограничить, есть в умеренных количествах. Для здоровья мужчин важен разнообразный рацион, подчеркивают авторы работы.
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