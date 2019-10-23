Обнаруженную в Третьяковке картину из Грозного оценили в миллионы рублей

На ретроспективной выставке художника Василия Поленова в Третьяковской галерее нашли картину Александра Головина «Портрет Татевосяна в бедуинской повязке», похищенную в 90-х годах из Грозного.

Это полотно пропало во время Первой чеченской войны.

По мнению искусствоведов, оно может стоить несколько десятков тысяч долларов, то есть не один миллион рублей.

«Можно быть в достаточной степени быть уверенным, что это та самая вещь, которая до 90-х годов хранилась в Грозном», — заявил «360» историк искусства, коллекционер Сергей Подстаницкий.

Он пояснил, что к такому выводу можно прийти, если сравнить фото картины, опубликованное в 1987 году, с выставленным в Третьяковке полотном.

Эксперт также отметил, что во время боевых действий из музея Грозного было украдено много произведений искусства. Из тысяч были найдены только чуть больше 50.

«К сожалению, сам архив Грозненского музея хранился достаточно плохо», — сказал Подстаницкий телеканалу.

Он добавил, что хранившиеся там картины трудно идентифицировать, поскольку фотографий осталось мало, а описания довольно приблизительные.