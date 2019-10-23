Жители многоэтажки в Тюмени пожаловались на отсутствие отопления

Тепло до сих пор не поступило в шестнадцать комнат в общежитии по ул. Бабарынка, 16б в Тюмени, сообщила URA.RU представитель жильцов Людмила.

«Отопления нет по двум стоякам, с первого по восьмой этаж», — рассказала она изданию, заметив, что официально отопительный сезон начался 23 сентября, а температура воздуха в городе составляет на данный момент около нуля градусов.

Жильцы попробовали обратиться в управляющую компанию «Сервис Уют», но не смогли найти ни ее офис, ни руководителя. «Мы дозвонились лишь до диспетчерской службы, не относящейся к УК, но там только принимали заявки, но ничего не менялось», — сообщила изданию Людмила.

Тогда жильцы обратились 9 октября в региональную Госжилинспекцию, где им объяснили, что проблема заключается в неисправности системы отопления в одной из комнат, попасть куда невозможно из-за отсутствия собственника.

По словам Людмилы, собственника все-таки нашли, однако работы начались только 22 октября.

В диспетчерской службе пообещали URA.RU, что отопление подключат 24 октября.