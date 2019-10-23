Трех бывших полицейских задержали за избиение жителя Нижнего Новгорода

Трое бывших сотрудников полиции были задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению жителя Нижнего Новгорода о противоправных действиях стражей порядка при его задержании.

Следствием установлено, что 17 марта 2015 года в отдел полиции, расположенный в Канавинском районе Нижнего Новгорода, был доставлен гражданин, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

С целью получения признательных показаний подозреваемые избили 27-летнего мужчину, после чего ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила у потерпевшего телесные повреждения, повлекшие легкий вред его здоровью, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Как передает «Интерфакс», потерпевший заявил представителям «Комитета против пыток», что несколько полицейских били его, в том числе ногами, и грозили утопить, если он не признается в торговле наркотиками. В результате задержанный написал явку с повинной и был осужден на четыре с половиной года.

В возбуждении уголовного дела в отношении избивших его полицейских ему отказывали шесть раз. В 2017 году юристы «Комитета против пыток» обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека, а 22 мая 2019 года было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые в избиении были уволены из полиции в 2017 и 2018 годах, сообщили агентству в ГУ МВД Нижегородской области.