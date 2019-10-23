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В процедуре ЭКО нашли изъян, приводящий к бесплодию

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Команда ученых из Исследовательского центра больницы Монреальского университета провела крупное исследование, в ходе которого проанализировала одну из самых вероятных причин бесплодия при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

Не секрет, что при ЭКО вероятность наступления беременности с первого раза составляет не более 40%, поэтому врачи во всем мире ищут способы, чтобы увеличить шансы оплодотворения.

Эмбрионы для ЭКО, которые создаются в лабораторных условиях с использованием женского и мужского материала, часто имеют клетки с двумя ядрами. Мы выяснили, что сейчас многие клиники репродуктивной медицины все еще переносят пациенткам такие эмбрионы, — рассказывают медики.

Согласно современным рекомендациям, перенос двухъядерных эмбрионов снижает риски наступления беременности. Даже если плод начнет развиваться, велик риск появления аномалий или выкидыша, считают ученые.

Авторы работы рассчитывают, что клиники, в которых проводится процедура ЭКО, будут лучше подходить к процедуре выбора эмбрионов для имплантации в матку.

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