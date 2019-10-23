СМИ: житель Череповца выиграл суд у телешоу «Битва экстрасенсов»
- 23 октября 2019, 16:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Житель Череповца Роман Ксенофонтов отсудил у программы «Битва экстрасенсов» пять тысяч рублей за обвинение в похищении жены.
Как сообщает Telegram-канал Mash, первоначально истец требовал, чтобы создатели телешоу выплатили ему 5 млн рублей.
По данным паблика, шесть лет назад Ксенофонтов обратился к участвующим в программе экстрасенсам за помощью в поисках его пропавшей супруги.
Ему обещали помочь, однако в ходе «расследования» экстрасенсы заявили, что мужчина сам похитил свою жену.
Ксенофонтов не согласился с таким вердиктом и обратился в суд.
Примечательно, что поиски экстрасенсов так и не увенчались успехом.
Как сообщал «Ридус», бывший участник популярного шоу «Битва экстрасенсов» рассказал, что организаторы предлагали ему пройти в финал проекта в обмен на 450 тысяч рублей.
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