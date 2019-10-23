Посмотрите на траекторию движения звезд
- 23 октября 2019, 13:13
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Астронавт МКС Кристина Кук опубликовала в Сети фотографию, на которой видно, по какой траектории движутся звезды. Снимок был получен с борта Международной космической станции с выдержкой в 11 минут.
Фото сделано во время пролета МКС по Намибии к Красному морю, — говорится под снимком.
Выдержка показала, как проходят звездные тропы, — они выглядят как круговые полосы на фотографии.
Также яркими пятнами на снимке оказались свет от городов и лесные пожары в Анголе и Демократической Республике Конго.
Кроме того, на фотографии виднеются полосы на небе от пролетающих спутников, а также белые вспышки молний на территории Центральной Африки.
Войти через социальные сети: