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Чубайс сравнил российскую экономику с мечтой

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Экономики других стран мира могут только мечтать о тех параметрах, которые имеет российская экономика, заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.

Среди параметров, представляющих собой мечту, он, в частности, назвал долг ВВП на уровне 12%, что является одним из лучших показателей в мире, а также профицит бюджета и Стабфонд.

Кроме того, Чубайс отметил низкую инфляцию в России и профессионализм Центробанка, сообщает «Вести Экономика».

Однако глава «Роснано» все-таки признал, что другие факторы «нивелируют успехи России».

Выступая в сентябре на Московском финансовом форуме, Чубайс сравнил экономику с педалью газа, а правоохранительную систему — с педалью тормоза. По его словам, «мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат».

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