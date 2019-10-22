Чубайс сравнил российскую экономику с мечтой

Экономики других стран мира могут только мечтать о тех параметрах, которые имеет российская экономика, заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.

Среди параметров, представляющих собой мечту, он, в частности, назвал долг ВВП на уровне 12%, что является одним из лучших показателей в мире, а также профицит бюджета и Стабфонд.

Кроме того, Чубайс отметил низкую инфляцию в России и профессионализм Центробанка, сообщает «Вести Экономика».

Однако глава «Роснано» все-таки признал, что другие факторы «нивелируют успехи России».

Выступая в сентябре на Московском финансовом форуме, Чубайс сравнил экономику с педалью газа, а правоохранительную систему — с педалью тормоза. По его словам, «мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат».