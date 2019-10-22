Житель Перми убил топором родственника и его 11-летнего сына

В Перми задержан 67-летний мужчина, который подозревается в убийстве своего родственника и его 11-летнего сына.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, 22 октября в квартире в Перми были обнаружены тела 55-летнего мужчины и его сына.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 67-летний дядя погибшего мальчика.

По данным следствия, убийство произошло в ночь на вторник, 22 октября. Подозреваемый нанес несколько ударов топором родственнику, а затем и ребенку. Оба пострадавших скончались на месте, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».