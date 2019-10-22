В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил женщину с коляской
- 22 октября 2019, 15:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На севере столицы Норвегии Осло неизвестный угнал машину скорой помощи и сбил несколько человек.
В числе пострадавших оказались двое пенсионеров, а также женщина с детской коляской.
Как передает телеканал NRK, в коляске находились семимесячные близнецы. Дети и их мать госпитализированы.
Злоумышленника задержали. «Мы открыли огонь, чтобы остановить преступника», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
В операции по захвату вооруженного мужчины был задействован вертолет. По свидетельству очевидцев, преступник отстреливался от стражей порядка.
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