Суд в Польше разрешил выдать России экс-главу НПО «Космос»

Окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого на родине в крупном хищении, сообщает ТАСС.

Тем не менее вердикт суда не является окончательным и может быть оспорен в апелляционном суде.

По этому вопросу польский адвокат гражданина России намерен советоваться со своим клиентом.

Как отмечает агентство, Черняков заявил в зале суда, что хотел бы как можно скорее попасть в руки российского правосудия.

Напомним, в 2014 году НПО «Космос» было объявлено банкротом, а его руководитель Андрей Черняков находился в бегах за хищение 11 миллиардов рублей при строительстве Алабяно-Балтийского тоннеля и нескольких станций метро.

Экс-глава «Космоса» обвиняется в финансовых махинациях. По версии следствия, он получил кредит в Банке Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля, но часть средств направил на другие проекты, в том числе строительство Академии дзюдо в Звенигороде Московской области. В результате бизнесмен не смог погасить кредит, а долги «Космоса» перед банком превысили 30 миллиардов рублей.



В июне 2015 года МВД объявило Чернякова в федеральный, а затем — в международный розыск. К тому времени бизнесмен уже был в Великобритании. Представители Банка Москвы подали иск к предпринимателю в Высокий суд Лондона, требуя раскрыть все активы. Выяснилось, что часть своих богатств Черняков утаил, за что попал под уголовное преследование лондонского суда. Его обвинили в неуважении к правосудию и приговорили к двум годам тюрьмы. Но бизнесмен исчез.

Как сообщал «Ридус», выяснилось, что в последнее время Черняков жил в Германии, где скрывался от конкурсных управляющих, назначенных на его имущество британским судом. А из Великобритании он сбежал в грузовике, перевозившем мебель.



В декабре 2017 года Чернякова задержали в Польше. Позже в польскую прокуратуру поступил запрос из России о временном аресте экс-главы НПО «Космос» в связи с началом процедуры экстрадиции.