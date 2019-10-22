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Москвичей предупредили о скором похолодании

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В середине недели, согласно прогнозам синоптиков, в центральных регионах России ожидается незначительное похолодание.

В столице, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в среду, 23 октября, температура воздуха составит 11—16 градусов, возможны осадки и ветер, сообщает «Российская газета».

В четверг столбики термометров не поднимутся выше 14 градусов тепла, рассказала изданию специалист.

В пятницу и субботу температура существенно не изменится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что необычайно теплая погода сохранится на европейской части России еще неделю.

По его словам, аномально теплая для второй половины октября погода, установившаяся в Центральной России, объясняется воздействием нехарактерного для этого времени года антициклона.

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