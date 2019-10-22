На дороги Санкт-Петербурга вышли голодные кабаны
- 22 октября 2019, 11:13
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Санкт-Петербурге в черте города стали появляться дикие кабаны. Животные заходят в Северную столицу в поисках пищи.
По словам специалистов, нуждающиеся в корме кабаны способны преодолевать многокилометровые расстояния.
В связи с этим городские власти просят водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными на автодорогах после захода солнца, так как именно в темное время суток кабаны особенно активно перемещаются.
На днях одно из этих животных попало под колеса машины на Парашютной улице, сообщается на сайте городской администрации.
В соответствии с федеральным законом «О животном мире», все обитающие в состоянии естественной среды дикие звери являются государственной собственностью.
Следовательно, законодательством предусмотрена ответственность за нанесение вреда животным.
Власти напоминают, что в случае, если произошло ДТП с дикими животными, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. Ни в коем случае нельзя увозить животное с места аварии, так как подобная инициатива без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение.
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