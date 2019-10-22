На дороги Санкт-Петербурга вышли голодные кабаны

В Санкт-Петербурге в черте города стали появляться дикие кабаны. Животные заходят в Северную столицу в поисках пищи.

По словам специалистов, нуждающиеся в корме кабаны способны преодолевать многокилометровые расстояния.

В связи с этим городские власти просят водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными на автодорогах после захода солнца, так как именно в темное время суток кабаны особенно активно перемещаются.

На днях одно из этих животных попало под колеса машины на Парашютной улице, сообщается на сайте городской администрации.

В соответствии с федеральным законом «О животном мире», все обитающие в состоянии естественной среды дикие звери являются государственной собственностью.

Следовательно, законодательством предусмотрена ответственность за нанесение вреда животным.

Власти напоминают, что в случае, если произошло ДТП с дикими животными, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. Ни в коем случае нельзя увозить животное с места аварии, так как подобная инициатива без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение.