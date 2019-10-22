В Татарстане уволилась учительница, заклеившая скотчем рты первоклассникам

Учительница начальных классов одной из школ города Альметьевска в Татарстане, которую родители обвинили в недозволенных методах обращения с учениками, подала заявление об уходе, сообщает kp.ru.

Ранее отец одного из первоклассников сообщил в полицию, что педагог заклеила скотчем рот его сыну и еще одному ученику, чтобы они не болтали на уроке.

Инцидент произошел 9 октября в городской школе № 25, отмечает издание.

В связи с этим следствие проводит проверку, опрашивая очевидцев и сотрудников школы, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Как писал «Ридус», подобный инцидент произошел в одной из школ Санкт-Петербурга в марте прошлого года. Прямо во время урока преподавательница заклеила скотчем рты ученикам младших классов.