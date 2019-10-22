В Татарстане уволилась учительница, заклеившая скотчем рты первоклассникам
- 22 октября 2019, 09:55
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Учительница начальных классов одной из школ города Альметьевска в Татарстане, которую родители обвинили в недозволенных методах обращения с учениками, подала заявление об уходе, сообщает kp.ru.
Ранее отец одного из первоклассников сообщил в полицию, что педагог заклеила скотчем рот его сыну и еще одному ученику, чтобы они не болтали на уроке.
Инцидент произошел 9 октября в городской школе № 25, отмечает издание.
В связи с этим следствие проводит проверку, опрашивая очевидцев и сотрудников школы, сообщается на сайте регионального СК РФ.
Как писал «Ридус», подобный инцидент произошел в одной из школ Санкт-Петербурга в марте прошлого года. Прямо во время урока преподавательница заклеила скотчем рты ученикам младших классов.
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