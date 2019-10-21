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Устойчивых к антибиотикам бактерий становится все меньше

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Команда ученых проанализировали данные, собранные в 18 европейских странах, и заявили, что у пациентов резко снижается чувствительность к лекарственным препаратам.

Это значит, что большинство бактерий научилось приспосабливаться к антибиотикам. На сегодняшний день резистентность к антибиотикам по мнению ВОЗ считается одной из главных проблем современной медицины и науки.

Из-за приспособленности бактерий специалистам приходится постоянно создавать новые лекарства, так как старые становятся неэффективными.

В новом исследовании ученые проанализированы данные 1232 пациентов из 18 европейских стран в период с 1998 года. Они изучали лекарства, которые направлены на борьбу с бактерией хеликобактер пилори.

Напомним, что она провоцирует многие заболевания желудка, в том числе гастрит, язву и даже рак.

Оказалось, что на сегодняшний день устойчивость бактерии к современным антибиотикам увеличилась с 9,9% до 21,6%. А так как методов борьбы с хеликобактер пилори немного, это ведет к снижению эффективности лекарств в будущем.

Самые высокие показатели устойчивости были зафиксированы в Италии (39,9%), Хорватии (34,6%) и Греции (30%). Наименьшие показатели были зафиксированы в Норвегии (8,9%), Латвии (6,8%) и Дании (5%). 

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