Назван главный лжеученый 2019 года

В России ежегодно проводится премия «ВРАЛ», в которой комиссия по борьбе с лженаукой выбирает главного лжеученого года. Премия проходит при поддержке портала «Антропогенез.ру» во время форума «Ученые против мифов».

Премия была придумана для того, чтобы отметить «заслуги» ученых, сделавших выдающийся вклад в российскую лженауку. ВРАЛ расшифровывается как «Вруническая Академия Лженаук».

«Ридус» следил за голосованием, которое началось в середине августа 2018 года: любой неравнодушный борец за правду мог выдвинуть кандидатуру, достойную премии. Голосование проходило в два этапа, и в финал прошли лица, за которых подписчики отдали больше голосов.

Итак, три претендента на победу.

Наталья Зубарева — Instagram-блогер (2,5 млн подписчиков), врач-терапевт, называющая себя также эндокринологом, диетологом, детским диетологом и спортивным нутрициологом, автор псевдонаучных книг и ведущая вебинаров.



Наталью обвиняют в популяризации псевдонаучных теорий, которые она транслирует на многомиллионную аудиторию. Врач утверждает, что все дезодоранты токсичны, а также продвигает псевдонаучную идею о дырявом кишечнике.

В ее блоге можно не только прослушать вебинары о здоровье, но и заказать персональную диету, созданную на основе анализа ваших волос, а также купить БАДы, воспользовавшись промокодом Натальи.

Вторым претендентом на победу была Екатерина Филатова, известная под псевдонимом Катя Тхи. Это тоже Instagram-гуру, правда с куда более скоромной аудиторией в 400 тысяч подписчиков.



Екатерина в своем блоге также рассказывает о здоровье и медицине, но, в отличие от первого кандидата, не имеет медицинского образования.

Филатова утверждает, что лучшим лечением любых болезней являются кофейные клизмы, гомеопатия и огромные дозы витамина С. Онкобольным она рекомендует отказаться от химиотерапии, а всем остальным — от вакцинации и лекарств.

В своем блоге опубликовала «Разговор с раком» — сеанс общения с болезнью на потоке сознания.

Третьим финалистом стал общественный деятель, публицист и писатель Николай Стариков. Он пропагандирует конспирологические теории заговора Запада против России. Во всех бедах обвиняет англосаксов, из-за которых возникают мировые войны, а также произошли Октябрьская революция, финансовые кризисы и так далее.

Николай Стариков является автором 19 псевдоисторических книг.

Победитель был выбран тайным голосованием жюри, состоящего из 12 известных ученых и популяризаторов науки. Также зрители и участники форума могли отдать свой голос за кандидата.



В этот раз мнение экспертного жюри совпало с участниками форума. Обладателем премии «ВРАЛ» в 2019 году стала Наталья Зубарева.

Победительница так и не пришла на церемонию награждения.