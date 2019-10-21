Ученые из Сибири научились делать лекарство для печени из коры березы

Команда российских ученых из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН опубликовали исследование, в котором рассказали о новом лекарстве, которое поможет защитить печень от воспалений и воздействия химиотерапии.



Они создали новый препарат с действующим веществом под названием «Бетамид» и среди его основных свойств антиоксидантная и противовоспалительная активность.

В ходе испытаний выяснилось, что он обладает свойством блокировать демиелинизацию нервных окончаний, которая может быть очень опасна, если у человека диагностирована опухоль. Также она может приводить к нарушениям зрения, координации движений и снижению интеллекта, — рассказывают ученые.

В отличие от большинства подобных препаратов, лекарство сибирских ученых прошло все необходимые доклинические исследования. Он будет зарегистрирован как биологически активная добавка (БАД).

Основным сырьем для производства нового гепатопротектора является березовая кора. Эксперимент показал, что препарат на основе этого вещества безопасен не только для животных и растений, но и для людей.

Например, для растений он полезен тем, что помогает им адаптироваться к резкой смене окружающей среды, а животным и людям служит противовоспалительным свойством.

Оказалось, что из тритерпеноида бетулина можно получить белое кристаллическое вещество, которое обладает сразу шестью видами биологической активности: антиоксидантной, гепатопротекторной (регулирует работу печени), противовоспалительной, иммуномодулирующей, противоопухолевой, антиметастатической.