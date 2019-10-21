СМИ сообщили о сбое на ядерных учениях «Гром-2019»

Подлодка К-44 «Рязань» не смогла штатно отстреляться межконтинентальными баллистическими ракетами Р-29Р по полигону «Чижа» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» 17 октября, узнали журналисты. Вместо двух пусков был произведен лишь один.

«Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой. Нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным издания, точные причины нештатной ситуации предстоит установить специальной комиссии, в состав которой вошли представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности. В Минобороны публикацию газеты не прокомментировали.

Ракета Р-29Р была принята на вооружение в 1977 году и входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в советское время устанавливался на подлодках проекта 667БДР «Кальмар». К-44 «Рязань» является последней субмариной этого типа, находящейся на боевом дежурстве: все ее предшественники либо уже утилизированы, либо ожидают утилизации.

На момент принятия на вооружение Р-29Р произвела революцию в боевом ракетостроении, поскольку стала первой первая в мире межконтинентальной баллистической ракетой морского базирования с разделяющейся головной частью и индивидуальным наведением боевых блоков. Сейчас основной жидкостной морской ракетой России является усовершенствованная «Синева».



Как сообщал «Ридус», финальным этапом стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» руководил лично главнокомандующий — президент Владимир Путин. В ходе масштабных учений был произведен пуск баллистических ракет со стратегических подлодок Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей, а надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии выпустили крылатые ракеты «Калибр» из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

Кроме того, расчет подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» с государственного испытательного космодрома «Плесецк» выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону «Кура» на Камчатке, а расчетами ОТРК «Искандер» были выполнены практические пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов.

Всего в учениях «Гром-2019» приняли участие 12 тысяч военных, 214 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, 15 надводных и 5 подводных кораблей и 310 единиц боевой и спецтехники.