Два канадца сорвали джекпот в 5 млн долларов

Два жителя Канады поделят между собой джекпот национальной лотереи «6 из 49», сообщает проводящая розыгрыш компания OLG.

Выигрыш счастливчиков составил пять миллионов канадских долларов, что примерно равно 3,8 миллиона долларов США.

Организаторы лотереи объявили выпавшие номера — 2, 16, 28, 47, 48 и 49. Кроме того, по их словам, бонус-число было 35.

Отмечается, что один выигрышный билет был продан в провинции Онтарио, а второй — во франкоязычной провинции Квебек.

Кроме того, был разыгран и так называемый утешительный приз в размере одного миллиона канадских долларов, что примерно равно 760 тысячам долларов США. Этот выигрыш достался жителю одной из западных провинций Канады.

Согласно правилам лотереи, для получения выигрыша победитель должен предъявить организаторам билет, после чего его имя победителя должно стать достоянием общественности, отмечается на сайте компании.

Как сообщал «Ридус», в сентябре три жителя Канады поделили 6,8 миллиона долларов США, сорвав джекпот национальной лотереи «6 из 49».