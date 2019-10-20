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Поставщик продуктов для детсада в Волгограде убил сотрудницу

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Волгограде задержали мужчину по подозрению в убийстве сотрудницы детского сада.

По данным следствия, 16 октября помощница заведующей учреждения не вышла на работу.

Когда же ей смогли дозвониться, ответил неизвестный мужчина. Пытаясь сымитировать голос хозяйки телефона, он сообщил, что женщина находится на больничном.

Спустя два дня в полицию обратилась 26-летняя местная жительница, заявившая об исчезновении матери.

Стало известно, что пропавшая сотрудница детского сада последнее время поддерживала отношения мужчиной, который поставлял в учреждение продукты питания.

Накануне исчезновения женщина уехала вместе с ним.

Когда же мужчину задержали, он сначала все отрицал, однако в конце концов признался в убийстве и даже указал следователям, где спрятал тело.

© volgograd. sledcom.ru

По его словам, между ними возник внезапный конфликт из-за денег.

Согласно заключению экспертов, смерть работницы детского сада наступила от механической асфиксии.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

© volgograd. sledcom.ru

По предварительной информации, задержанный планировал покинуть пределы РФ, при нем был обнаружен билет на автобус в одну из зарубежных стран, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

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